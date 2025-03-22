Eskişehir’de Askıda Pideye İlgi Azaldı

ASIDE YARDIM UYGULAMASININ ÖNEMİ

Eskişehir’de unlu mamuller dükkanı işleten Esin Gölet, Ramazan ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen vatandaşların askıda pide uygulamasına gösterdiği ilgi ve alakanın azaldığını vurguladı. İhtiyaç sahipleri için büyük bir önem taşıyan bu kampanya, Ramazan ayında askıda pide olarak devam ediyor. Bu uygulama, vatandaşlar ve yardıma muhtaç olanlar arasındaki dayanışma ruhunu pekiştirirken, yardımlaşmanın önemini de gözler önüne seriyor. Ancak Gölet, bu yıl kampanyaya katılımın zayıf kaldığını ve vatandaşların desteğinin sınırlı olduğunu belirtti. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yardımların azaldığına dikkat çeken Gölet, ihtiyaç sahiplerine gereken yardımın ulaşmadığını savundu.

KAMPANYA DESTEĞİNDE DÜŞÜŞ

Esin Gölet, askıda pide kampanyasına vatandaşların gösterdiği desteğin, Ramazan boyunca düşük seviyelerde kaldığını aktardı. Kendisi, destek azlığının ekonomik koşullardan kaynaklandığına inanıyor. “Talep var ama asmak için yoğunluk yok. Ekonomik şartlar herkesi epey bir zorluyor maalesef, o yüzden de ilgi alaka düşük kaldı. Yoksa gün içinde gelip soran çok, ama asan fazla yok. Bundan birkaç sene öncesine kadar gayet iyiydi ama bu sene onu yakalayamadık” şeklinde ifadeler kullandı.

Geçmiş yıllara kıyasla kampanyaya katılımın oldukça düştüğünü belirten Gölet, ihtiyaç sahipleri için askıya asılan günlük pide sayısının 3-5 taneyi geçmediğini ifade etti. “Ne yazık ki az kalıyor, en fazla 3-5 tanedir, 10’u geçmiyor. Buna en büyük etken yaşanan ekonomik sıkıntılar ne yazık ki. Eskiden gerçekten daha yoğundu” dedi. Bu durum, toplumda dayanışma ruhunun azalmasına sebep olurken, ihtiyaç sahipleri için yardımın yetersiz kaldığını gösteriyor.