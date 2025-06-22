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Eskişehir’de AYT’de Panik Yaşandı

ÖĞRENCİLERİN PANİK YAŞADIĞI ANLAR

Eskişehir’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) son anda yetişmeye çalışan bazı öğrencilerin panik yaşadığı görüldü. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de öğrenciler, hayallerindeki üniversiteye girmek için büyük bir çaba gösterdi. İki oturumdan oluşan YKS’nin ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ANLAR

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde kaydedilen görüntüler, sınavın başlama saatin 10.15 ve son giriş saatinin 10.00 olduğunu gösteriyor. Öğrencilerin çoğu erkenden gelip salonlarda yerlerini alırken, bazıları sınava son saniyelerde koşarak yetişti. Bu süreçte veliler, sınavdaki çocukları için dua ediyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Sınavın başlangıcıyla beraber bazı velilerin duygulandığı ve gözlerinin yaşardığı gözlemlendi. Sınav başladığında, görevliler velileri okul binası çevresinden uzaklaştırdı.

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