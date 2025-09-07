Eskişehir’de Baba-Oğul Tutuklandı

AMBULANS KOVALAYAN BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Eskişehir’de, bir baba-oğul ambulansı kilometrelerce kovaladıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dün gece saatlerinde, Y.F.K. ve babası T.K., sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atarak Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne kadar gitti. Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’nde gerçekleşen bu olay sırasında sağlık görevlileri, kurumun içerisine sığınarak güvenlik sağladı.

BABA-OĞULUN GÖZALTINA ALINMASI

Baba ve oğlu, sağlık görevlilerine tehditler savurarak takip etmeye devam etti. Olay yerine 1 minibüs arkadaşlarını çağıran şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ters kelepçeli olarak adliyeye sevk edilen baba-oğul, tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarıyla yargılandı. Mahkeme, Y.F.K. ve Tarık K.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.