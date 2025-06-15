Eskişehir’de Babalar Günü Kutlandı

BABALAR GÜNÜ KUTLAMALARI

Eskişehir’deki Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin Doğum Ünitesi’nde Babalar Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, Babalar Günü’nde baba olan vatandaşlar için sürpriz bir pasta kesildi. Fenerbahçeli baba Murat Sarıkaya, “Oğlum Hasan Ata’nın gelmesi ile birlikte Fenerbahçe’nin şansının da döneceğine inanıyorum. Oğlumun yeni yaşını da şampiyonluklarla kutlayacağız” şeklinde duygularını dile getirdi.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Etkinlik, eşi doğum yapan veya doğuma giren babalar için hazırlanan pasta ile gerçekleştirildi. Bu anlamlı günde, babalar ve baba adayları Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu’ya teşekkür ederken, başhekim de babaların gününü kutladı. Murat Metin ve Demet Demir Sarıkaya çifti, Babalar Günü’nde Hasan ismini verdikleri bebeklerini kucaklayarak büyük bir mutluluk yaşadı. Baba Murat Sarıkaya, çocuğuna sahip olmanın anlamını vurguladı ve tüm babaların özel gününü kutladı.

FENERBAHÇE AŞKINI PAYLAŞTI

Murat Sarıkaya, Fenerbahçeli olduğunu belirterek, oğlunun ilk yaşını şampiyonluklarla kutlayacağını söyledi. “Hasan Ata’nın gelmesi ile birlikte Fenerbahçe’nin şansının da döneceğine inanıyorum” diyen baba, rakiplerin transferlerinden dolayı disiplinin kalmadığını düşünmesine rağmen, oğluyla bu durumu değiştireceğine inandığını ifade etti.

NORMAL DOĞUMUN ÖNEMİ

Normal doğum yapan çiçeği burnunda anne Demet Sarıkaya, “Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde daha önce ebe okuluna gelmiştim. Eğitimlere katıldığım için ve doktorum da burada olduğu için burayı tercih ettim” dedi. Normal doğum yaptığı için mutlu olduğunu belirten Demet, “Sağ olsunlar buradaki ebeler benimle çok ilgilendi. Her şey çok güzel geçti” diye konuştu.

HASTANE YETKİLİSİNDEN KUTLAMA

Etkinlik hakkında Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu da bir açıklama yaptı. Başhekim, “Çok sağlıklı bir bebeğimiz dünyaya geldi. Babalarımızın Babalar Günü’nde yanında olmak istedik. Diğer tüm babaları da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BABALAR GÜNÜ’NDE BABALARIN DUYGULARI

Eşi doğuma giren ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan bir vatandaş ise, “Babalar Günü’nde böyle bir mutluluğu yaşamak harika” şeklinde konuştu. Eşinin doğumunun Babalar Günü’ne denk gelmesinin kendisi için büyük bir sevgi kaynağı olduğunu belirtti.