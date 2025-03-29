Eskişehir’de Bayram Yoğunluğu ve Esnafın Durumu

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN YOĞUN ALIŞVERİŞ

Eskişehir’de, Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşların alışverişe çıkmasıyla esnafın işleri yoğunlaşıyor. Bayram tatilinin toplam 9 gün süreceği yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, kent çarşısında gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor. Alışverişlerini tamamlayan birçok vatandaş, en çok fıstık, misafir şekeri ve çikolata gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Kent esnafı, bu yılki işlerden memnun olduklarını ancak geçen yılki yoğunluğun özlemini çektiklerini dile getiriyor.

FISTIK VE ŞEKER EN POPÜLER ÜRÜNLER

Bayram alışverişleri üzerine açıklama yapan esnaf Recai Polat, “İşlerimiz çok güzel, Allah bereket versin. Yoğunluğumuz var, memnunuz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Fıstık, kaba şeker, normal misafir şekeri ve çikolata en çok tercih edilen ürünler arasında” dedi. Geçmiş yıla oranla bu yıl işlerin biraz durgun gittiğini belirten Polat, “Bu bayramda fazla yoğunluk yok. Bayramda rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk versin” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL İLE KISITLI HAREKETLİLİK

Esnaf Metin Alanönü, bu yıl işlerin geçen yıla göre daha az olduğunu belirtip, “Belki vatandaşlar yola çıkmadıkları ve burada kalacakları için alışverişe yönelmemiş olabilirler. Ancak 9 günlük tatil sonrası hareketliliğin artabileceğini düşünüyoruz” dedi. Alışverişlerin yoğunlaşması durumunda ticaret yapmanın kendileri için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

FİYATLARI UYGUN TUTUYORUZ

Esnaf Ahmet Dönder, işlerinin durumunun genel olarak iyi olduğunu belirtti ve “Şu anda fiyatlarımız uygun. Halkımız sağ olsun, bizi tercih ediyor. Biz de fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz ki sürümden kazanalım” dedi. Kabuklu fıstıklar ve karışık ürünlerin tercih edildiğini anlatan Dönder, bayramlık şeker ve çikolata satışlarının da yoğun olduğunu ifade etti.

ÇARŞI KALABALIK, İLGİ YÜKSEK

Batuhan Yetişkul, “Hamdolsun, işlerimiz canlı. Çarşı kalabalık, insanlar para harcamasını seviyor” diyerek kalabalığın alışverişe ilgi gösterdiğini belirtti. Bayramın birinci günü esnafın kapalı olacağını, ikinci günden itibaren tekrar açılmayı umut ettiklerini de ekleyerek, “Herkesin bayramı kutlu olsun. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin” şeklinde konuştu.