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Eskişehir’de Bayramda Porsuk Çayı’nda Fotoğraf Çekimi

TURİSTLER PORSUK ÇAYI’NDA FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Eskişehir’de 9 günlük bayram tatili dolayısıyla kente gelen turistlerin Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde fotoğraf çektirmek için sabırsızlandığı gözlemleniyor. Bayram tatilinin uzamasıyla birlikte şehir merkezine ziyaretçi akışı artarken, turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölge ise Porsuk Çayı çevresi oldu.

FOTOĞRAFLAR HATIRA OLDU

Turistik amaçlarla Eskişehir’i ziyaret eden vatandaşlar, Porsuk Çayı’nın üstündeki köprülerde anılarını ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çektiriyor. Aynı zamanda köprüden geçmek isteyen yerli halkın da turistlere karşı anlayış göstererek, onların fotoğraf çekimlerini bekledikleri gözlemleniyor.

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