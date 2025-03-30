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Eskişehir’de Bayramda Turist Yoğunluğu Yaşandı

TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Ramazan Bayramı sırasında Eskişehir’e gelen ziyaretçiler, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde kalabalık oluşturuyor. Bayram tatilini başka bir şehirde geçirmek isteyen bazı bireyler, Eskişehir’i tercih ediyor. Şehrin popüler turistik alanlarında meydana gelen yoğunluk dikkat çekici bir hal alırken, Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki hareketlilik de belirginleşiyor.

Turistler, kendi araçlarıyla veya tur firmaları aracılığıyla tarihi bölgeye ulaşırken, kente özgü lezzetleri tatma fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda hediyelik eşyalara da büyük ilgi gösteriyorlar. Özellikle Atlıhan El Sanatları Çarşısı’ndaki yoğunluk, orada faaliyet gösteren esnafın yüzünü güldürüyor.

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