Eskişehir’de Beton Mikserinde Kaza

TRAFAK KAZASI VE YARALANMA

Eskişehir’de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Odunpazarı ilçesinde bulunan 12000 sokak üzerinde meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, C.K. isimli sürücünün yönettiği özel bir hafriyat şirketine ait beton mikseri, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Beton yüklü mikser, bir süre savrulduktan sonra yolun sağ tarafında bulunan refüje devrildi. Kazada, yan yatan mikserin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAZA SONRASI OLAY YERİNDEKİ GİDİŞAT

Öte yandan, kaza sonrası yan yatan beton mikserinin içinden asfaltın aktığı gözlemlendi. Mikserin kaldırılması için ağır işlerde kullanılan bir vinç bölgeye yönlendirildi. Kazadan dolayı kısmen kapanan sokakta uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yatan beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.