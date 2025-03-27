Eskişehir’de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Eskişehir’de iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi’nde bulunan bir tekel bayii önünde gerçekleşti. Belirli bir sebep olmadan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavga haline geldi. Taraflardan biri olan T.E.C., göğüs bölgesinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki esnaflar, yerde kanlar içinde yatan T.E.C.’nin yarasına tişörtle tampon yaparakkanamayı durdurmaya çalıştı.

AMBULANS VE TEDAVİ SÜRECİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, T.E.C.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. T.E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.E.C.’nin yaralayıcısı ve onun arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı.

ŞAHİDLERİN GÖRÜŞLERİ

Olayın görgü tanığı ve T.E.C.’nin yarasına tampon yapmaya çalışan esnaf Veysel Tepe, durumu anlattı. “Dükkanda çalışıyordum o esnada, dışarı çıkınca adam dükkanımın önünde yere düştü. Her tarafı kan içindeydi, tişört ile yaralarına baskı yaptım. Yarım saat sonra ambulans geldi. Adamın iki yerinden yarası vardı ama göğsündeki oldukça derindi. Durumunu merak ediyoruz. Bilincini açık tutmak için çaba gösterdik. Ben ilk kez onları gördüm, bu yüzden çok şaşırdım” dedi.