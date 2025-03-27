Eskişehir’de Bıçaklı Kavga Kameralara Yakalandı

OLAYIN YERİ VE KAVGA ANI

Eskişehir’de, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Kavganın görüntüleri güvenlik kameralarına anlık olarak yansıdı. Olay, Tepebaşı İlçesi’ndeki Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi’nde bulunan bir tekel bayiinin önünde gerçekleşti. Henüz açıklanmayan bir nedenden ötürü iki grup arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri olan T.E.C., göğüs bölgesinden ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.

YARALIOĞLU AÇISINDAN ÇAĞRI VE MÜDAHALE

Olayın hemen ardından çevredeki esnaf, yerde kanlar içinde yatmakta olan yaralıya müdahale etti. T.E.C.’nin yaralarına tişörtle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalışan esnaf, olayın aciliyeti karşısında hızlı bir şekilde hareket etti. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. T.E.C., ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Gelen bilgiler doğrultusunda, T.E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı şahsı bıçaklayan kişinin ve arkadaşının olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar yürütüyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olayın tanıkları arasında yer alan ve yaralıya tampon yapmaya çalışan esnaf Veysel Tepe, o anları şöyle aktardı: “Dükkanda çalışıyordum o esnada, dışarıya çıktığımda adam dükkanımın önüne geldi ve düştü. Her tarafı kan içinde görünce, tişört ile yaralarına bastırdım. Ambulans yarım saat sonra geldi. İki yerinden yarası olduğuna şahit olduk. İki bıçak yarası vardı ama göğsündeki oldukça derindi. Durumunu merak ediyoruz. Bilincini açık tutmak için elimizden geleni yaptık. O şahısları ilk kez gördüm, nasıl benim dükkânımın önüne denk geldiklerine şaşırdım.”