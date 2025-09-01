Eskişehir’de Bir Kaza Meydana Geldi

KAZA SONUCUNDA YARALI KURTARILDI

Eskişehir’de iki otomobilin çarpışması sonucunda yaralanan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza, D665 Eskişehir – Seyitgazi kara yolunda saat 17.40 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonucunda yaralanan S.Y.K. (31) isimli şahıs, otomobil içinde sıkıştı. Olayın ardından, durumun aciliyetine dair yapılan ihbar ile birlikte bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Göğüs ve kafa travması geçirdiği tespit edilen S.Y.K., ilk müdahaleden sonra ambulans ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.