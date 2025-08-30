Eskişehir’de Bisiklet Turu Düzenlendi

BİSİKLET TURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde özel bir bisiklet turu düzenlendi. Bu anlamlı gün, ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların sabah saatlerinden itibaren başladığı ve devam ettiği sırada, vatandaşların katılımıyla bir bisiklet turu yapıldı.

KENTİN CANLI NOKTALARINDAN GEÇİYOR

Odunpazarı Meydanı’nda toplanan çok sayıda bisikletli, saat 16.30’da zillerini çalarak yola çıktı. Bisikletliler, şehrin en yoğun noktalarından geçerek, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli bir görüntü oluşturdu. Bu süreçte, polis ekipleri trafik akışını güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldı.