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Eskişehir’de Çalışan 13 Yaşındaki Hasan’ın Anlattıkları

14 YAŞINDAKİ HASAN’IN SORUMLULUĞU

Eskişehir’de 13 yaşındaki Hasan El Helef, ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla, okula gitmek yerine boyundan büyük bir el arabası ile geri dönüşüm işçiliği yapıyor. Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hasan, geri dönüşüm toplayarak eve ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Küçük kardeşlerine bakma sorumluluğunu üstlenen Helef, yaşıtları okula giderken kendisi plastik ve karton toplamak zorunda kalıyor.

AİLE İÇİN İŞ BEKLENTİSİ

Hasan El Helef, ailesinin iş bulmakta güçlük çektiğini belirtiyor ve devlet yetkililerinden bu konuda yardım bekliyor. Emekçi çocuğun azmi ve sorumluluk sahibi tutumu, çevresindeki insanların takdirini kazanıyor. “Bir sürü kardeşim var, onlara bakmaya çalışıyorum,” diyen Hasan, bazen büyük el arabasını taşırken zorlandığını ifade ediyor.

ÇALIŞMA ARZUSU VE ZORLUKLAR

Hasan, “Plastik ve karton topluyorum. Büyük bir el arabası taşıyorum. Bazen zor oluyor ama çalışıyorum, para kazanmak istiyorum,” açıklamasında bulunuyor. Ailesinin iş bulamaması nedeniyle sürekli bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Helef, “Mümkünse buradan ailem için iş istiyorum. Çabalamamıza rağmen iş bulamıyoruz,” diyerek yaşadığı zorlukları aktarıyor.

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