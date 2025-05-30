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Eskişehir’de Cinayet Davasında Karar Açıklandı

YARGI SÜRECİNDE KARAR AÇIKLANDI

Eskişehir’de geçen yıl cansız bedeninin bulunması sonrası başlatılan Prof. Dr. Bekir Karasu’nun ölümü ile ilgili davada, 2’si tutuklu 5 sanığın yargılanması tamamlandı ve mahkeme kararı açıklandı. Duruşma Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. İran uyruklu sanıklar Hojjat S. (35) ve Majid S. (38), “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanığa ayrıca “nitelikli yağma” suçundan 13’er yıl hapis cezası verildi.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMASI

Duruşmada tutuklu sanık Majid S., Karasu ile 5 yıl, Hojjat S. ile ise 6 yıl önce tanıştıklarını ifade etti. Majid S., “Aramada otururken Hojjat, bagajda toplu para gördüğünü söyledi ve plan kurdu. Paraya ihtiyacım olduğu için uyum sağladım” dedi. Olayın detaylarına değinen Majid, “Hoca gelip bizi aldı. Tenha bir yerde aracın arkasında konuştular. Hojjat, bıçağı çıkarıp hocanın ağzını kapatarak boğazına dayadı. Bagajda para yoktu. Daha sonra su kenarına taşıdık ve Hojjat hocayı suya attı. Benim cinayetle bir ilgim yok” ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanık Hojjat S. ise, “Geçen yıl haziran ayında Eskişehir’e geldim ve burada Majid ile tanıştım. Ben bagajda para görmedim” dedi.

SONUÇ VE BERAAT

Mahkeme heyeti, Hojjat S.’nin de “Bilmiyorum, karışma” sözleri ile olayla ilgili rolünü inkar ettiğini belirtti. Sonuç olarak, tutuksuz sanıklar F.T., G.İ.E. ve H.Y.’nin beraatine karar verildi. Bu şekilde yargılama süreci sona erdi ve mahkemenin verdiği ceza, dikkatler üzerine çekti.

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