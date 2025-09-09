Eskişehir’de Çocuk Darbı, Anne Saldırdı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, kiraladığı arazinin parasını ödemediği iddia edilen bir şahısla yaşanan gerginlikte, talihsiz bir durum yaşandı. A.E.İ. isimli kişi, 8 dönüm arazisini O.P. isimli şahsa kiralamıştı. A.E.İ.’nin iddialarına göre, O.P. yaklaşık 30 yıldır kiraladığı bu arazinin 20 yıldır kirasını ödemiyor. Sürekli olarak paranı isteyen A.E.İ., bir sonuç alamadı. Olayın karmaşasında, O.P. Kaymaz Mahallesi’nde dolaşan A.E.İ.’nin eşine hakaretlerde bulundu ve onun ağır otizmli çocuğuna da şiddet uyguladı. M.İ. adlı 5 yaşındaki çocuk, O.P.’nin tokat atması sonucu sinir krizi geçirerek kötü bir duruma düştü.

BİR ANNE REAKSİYON GÖSTERDİ

Olayın ardından sinirlenen anne E.İ., durumu eşine anlattı ve birlikte O.P.’nin oturduğu kıraathaneye gitti. Burada E.İ., kendisine hakim olamayarak O.P.’nin yakasına sarılıp onu darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde E.İ.’nin O.P.’yi dakikalarca darbettiği görülüyor. Bu olayda her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. E.İ. yaptığı eylemi, “Dayanamadım saldırdım” diyerek açıkladı ve 36 yıl boyunca kirasını almadan tarlayı kullanan O.P.’ye tepkisini dile getirdi.

ÇOCUĞUNA YAPILAN ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Baba A.E.İ. ise olayları şöyle aktardı: “Tarla meselemiz vardı. Tarlayı boşaltmasını istedik, ama boşaltmıyor ve kirasını vermiyor. Bu adam bizi küçümsüyor. Birkaç kez kapısına gittik, durumu izah ettik. Kendi aramızda akrabalık ilişkisi var. Her anne baba, çocuklarına yapılacak böyle bir olayı kabul etmez. Biz de gerekeni yaptık. Oğlum şu anda ağır bir otizmle mücadele ediyor. Bu olaya maruz kalmadan önce eğitimi yolunda ilerliyorduk, fakat şimdi her şey tam tersi oldu.”

Olayın tarafları arasında karşılıklı şikayetler devam ederken, gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.