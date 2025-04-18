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Eskişehir’de Çocuklar İçin Araştırma Yapıldı

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN SAHA ÇALIŞMASI

Eskişehir’de ekonomik yoksunluk sebebiyle sokaklarda çalışan çocuklar üzerine bir saha çalışması yapıldı. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu çocuklarla mücadele amacıyla bir dizi faaliyet gerçekleştirdi. Saha çalışması, Cuma namazı çıkışında organize edilerek vatandaşlara ulaşmayı hedefledi.

VATANDAŞLARA REHBERLİK YAPILDI

Gerçekleştirilen çalışmalarda, uzman mesleki personeller halkı bilgilendirmek ve rehberlik hizmeti sunmak için sahada yer aldı. Aynı zamanda, karşılaşılan vakalarla ilgili tespitler ve incelemeler yapılarak duruma dair detaylı veriler toplandı. Çalışmanın amacı, ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların durumunu anlamak ve onların hayatlarını iyileştirmek için gerekli adımları atmak olarak belirlendi.

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