Eskişehir’de Değerli Baharat Hasadı Yapıldı

ESKİŞEHİR’DE SAFRAN HASADI YAPILDI

Eskişehir’de, dünyanın en kıymetli baharatlarından biri olan safran bitkisinin hasadı, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşiyor. Vali Aksoy, safranın hasat sürecine dair önemli bilgilere dikkat çekiyor.

SAFRANIN ÜRETİMİNE VURGU YAPILDI

Vali Hüseyin Aksoy, safranın yerel ekonomiye katkısının yanı sıra, tarımsal çeşitliliğin artırılmasının temeli olduğunu vurguluyor. Ayrıca bu değerli baharatın üretiminin bölge tarımına önemli bir ivme kazandırdığına dikkat çekiyor.