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Eskişehir’de Denetim Sonrası Ceza Uygulaması

DENETİMLER SONUCUNDA CEZA KESİLDİ

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde toplamda 1 milyon 433 bin 772 TL tutarında para cezası uyguladı. Bu bilgi, Eskişehir Valiliği’nin haftalık faaliyet raporunda yer aldı. Rapora göre, ‘Tüketici Sağlığının Korunması ve Gıda Arzına Yönelik Çalışmalar’ kapsamında yapılan denetimler sonucu çeşitli idari yaptırımlar uygulandı.

DENETİM FAALİYETLERİ DETAYLANDIRILDI

8-14 Mart 2025 tarihleri arasında toplamda 187 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi gerçekleştirilirken, 66 ithalat işlemi ve 220 ihracat işlemi yapıldı. Ayrıca 16 numune alım işlemi de gerçekleştirildi. Yapılan bu kontrollerde 5 idari yaptırım uygulanırken, 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. Eskişehir’de gıda güvenliğinin sağlanması adına atılan bu adımlar, tüketici sağlığını önceleme amacı taşıyor.

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