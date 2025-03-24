Eskişehir’de Denetimlerde 8,678 Trafik Cezası Kesildi

TRAFAĞİ BAŞARILI DENETİMİ

Eskişehir’de son bir hafta içinde yapılan trafik denetimlerinde, polis ve jandarma ekipleri 26 bin 594 sürücüyü kontrol ediyor. Bu süreçte toplamda 8 bin 678 trafik cezası yazıldığı ortaya çıkıyor. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen bu denetimler, kentin güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

DENETİM FAALİYETLERİ

17-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, çeşitli kontrol türleri uygulandı. Bunlar arasında 3 bin 212 yük taşımacılığı, bin 324 yolcu taşımacılığı, bin 978 alkol denetimi, bin 677 motosiklet kontrolü, 7 bin 123 emniyet kemeri kontrolü ve 11 bin 250 diğer kontrol türleri bulunuyor. Denetimlerde 26 bin 564 araç ve sürücü incelendi ve sonuç olarak 8 bin 678 trafik cezası yazıldı.

KAZALARIN MÜDAHALESİ

Ayrıca denetim süreçlerinde, polis ekipleri 44 yaralanmalı kaza, 1 ölümlü kaza ve 48 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etti. Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan bu denetimlerin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Trafikten men işlemi ise 194 aracın yanında, 16 sürücü belgesine de el konularak devam etti.