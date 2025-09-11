Eskişehir’de Desteklenen Öğrencilere Malzeme Sağlandı

ÖĞRENCİLERE YARDIM ELİ UZATILDI

Eskişehir’de hayırseverler sayesinde ihtiyaç sahibi olan bin 150 öğrenciye okul seti, 250 öğrenciye ise forma ve eşofman hediye edildi. İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmek için bir çalışma gerçekleştirdi. Hayırseverlerin katkılarıyla, çocukların okullarda kullanabileceği malzemeler toplandı ve hediyelerin dağıtılması için özel bir etkinlik organizasyonu yapıldı.

EĞLENCELİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzenlenen etkinlikte, müzik eşliğinde eğlenceli oyunlar oynandı ve ikramlar sunuldu. Çocukların keyifli vakit geçirdiği bu etkinlikte, toplamda bin 150 öğrenciye okul seti, ayrıca 250 öğrenciye forma ve eşofman dağıtıldı. Grup gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, daha fazla çocuğun yüzünü güldürebilmek adına bu tür çalışmaların artmasını ümit ettiklerini söyledi.