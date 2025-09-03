Eskişehir’de ‘Dikkat Acemi’ Yazısı Koruyor

ACEMİ YAZISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Eskişehir’de “Dikkat Acemi” yazısıyla dikkat çeken Sevda Nur Karataş, bu yazının araç sürüşü sırasında kendisini diğer sürücülerden koruduğunu ifade ediyor. Karataş, “Trafiğe çıktığım zaman genelde araçlar benden uzak duruyorlar. Artık acemi olduğumu düşünmüyorum, ama bu yazı beni koruyor” diyor.

TRAFİKTEKİ ETKİLERİ

Yaklaşık bir yıl önce ehliyetini aldıktan sonra bu yazıyı aracının arka camına asan Karataş, zamanla direksiyon hakimiyetini geliştirdiğini belirtmesine rağmen bu uyarıyı aracından çıkarmadığını aktarıyor. Kendisi, “O yazı beni koruyor” diyerek yazının etrafındaki acemilere karşı bir önlem niteliği taşıdığını dile getiriyor.

FAYDALARI VE TAVSİYELERİ

Karataş, konuyla ilgili açıklamasında, “Ehliyeti almadan önce aklımda böyle bir şey vardı. Sonra ehliyeti aldım. Yaklaşık bir sene oldu ve ertesi gün gidip bu yazıyı yazdırdım. Faydasını gördüm. Trafiğe çıktığım zaman genelde araçlar benden uzak duruyorlar. Benim için çok faydalı” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, Eskişehir’deki kalabalık trafiğin bu yazıyla dikkat çektiğini ve bazen tebessümle karşılandığını da ifade ediyor.