Eskişehir’de Dişler Camiye Teslim Edildi

DİŞLERİN UNUTULDUĞU YERDE DİKKAT ÇEKEN YAZI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yer alan Alaaddin Camii’ndeki şadırvanda unutulan protez dişler için caminin camlarına asılan “Şadırvanda takma diş bulunmuştur” ifadesi dikkatleri üzerine çekiyor. Cami çevresinde yer alan bazı camlara ve şadırvana asılan bu yazının, abdest alan bir kişinin dişlerini şadırvanın üzerine bıraktığı ve unuttuğu bilgisi aktarıldı. Başka bir vatandaşın gördüğü protez dişler, cami yönetimine teslim edilerek, sahibinin bulunması için cami içinde muhafaza ediliyor.

CEMAATİN YORUMLARI VE DUYGULARI

Cami cemaati üyelerinden Muammer Baysal konuyla ilgili “İnsanın dikkatini çekiyor, insan böyle dişinin kaybolduğunu fark etmeyecek kadar demek ki zaaftadır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bulunduğu zaman da herhalde hocalarımız ulaştırmaya çalışacaktır. Ben de ilk okuduğumda dikkatimi çekti. İnşallah bulunur, sahibine teslim edilir. Bir haftadır falan duruyor bu” şeklinde açıklama yaptı. Baysal, böyle bir olaya daha önce şahit olmadığını da belirtti. Saat gibi bir şeyin unutulabileceğini, ancak dişlerin unutulmasının daha farklı olduğunu düşündüğünü ifade etti ve unuttuğu dişini bulmanın önemine vurgu yaptı.

UNUTULAN DİŞLERİN AKIBETİ

Bu durum, cami cemaati arasında geniş yankı buldu. Baysal, “Ağzından çıkartıp yıkarken unutmuş olabilir. Nitekim bizim gibi etten, kemikten. Ama insan unuttuğu dişini az çok tahmin edip oralarda araştırması iyi olur” dedi. Protez dişlerin sahiplerine ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu. Cami yönetimi, bulunan dişleri güvenli bir şekilde muhafaza ediyor ve sahibinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

