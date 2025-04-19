Eskişehir’de Dolandırıcılara Operasyon Yapıldı

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DOLANDIRICILIK DOSYASINI AÇTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla 0850 ve 0312’li numaralardan aranan kişilere çeşitli dijital yayın platformlarının üyeliklerinin yenileneceği, iptal edileceği ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağı yönünde sahte bilgiler verildiği tespit edilmesi üzerine dolandırıcılık soruşturması başlattı. Şüphelilerin, mağdurlar üzerinde ödeme yapmadıkları takdirde yasal işlem başlatacakları yönünde baskı kurarak şahsi şirket hesaplarına yatırımlarını sağladıkları belirlendi. Sonuç olarak, şüphelilerin toplamda 144 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON DÜZENLEDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir ile birlikte Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda 54’ü kadın 71 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilenlerden 6’sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen diğer şüphelilerden 30’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 15’i hakkında ev hapsi kararı verildi, ve 20’sinin tutuklandığı bilgisi verildi. Operasyon kapsamında ayrıca 3 şüphelinin halen arandığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.