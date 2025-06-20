Eskişehir’de Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

POLİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

Eskişehir merkezli olmak üzere 2 ilde polis tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonda, 5 paravan şirket kurulduğu ve bu şirketlerin banka hesaplarının toplam hacminin 235 milyon 412 bin 896,38 TL’ye ulaştığı tespit edildi. Operasyonda, 11 şüpheliden 9’u yakalanarak adliyeye sevk edildi. Diğer iki şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik bir çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, haksız yarar sağlamayı hedefleyen şüphelilerin sosyal medya platformlarında “Yüksek kazanç, yatırım temsilcisi” gibi ifadelerle yanıltıcı reklamlar verdiği, insanları aldatıcı web sitelerine yönlendirdiği belirlendi. Paravan şirketlere yatırım yapmaları için vatandaşları ikna ederek para yatırmalarını sağladıkları ve elde ettikleri kazançların izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, dolandırıcılıkla ilgili çok sayıda soruşturmanın yürütüldüğü ve şüpheli şahısların 2024-2025 yılları arasında 235 milyon 412 bin 896,38 TL hacmine ulaştığı belirlendi. Eskişehir merkezli olarak İzmir ve Kütahya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, toplam 11 şüpheli belirlendi. Bunlardan 2’sinin daha önce başka suçlardan tutuklu olduğu öğrenildi. Yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve şüpheli 9 şahıs, yurtdışına kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.