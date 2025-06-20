Eskişehir’de Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

ESKİŞEHİR EMNİYETİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU DÜZENLEDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İzmir ve Kütahya’da faaliyet gösteren şüphelilerin yüksek kar vaadiyle sosyal medyada kripto yatırım ilanları yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda, bu illerde toplamda 9 şüpheli yakalandı. İki şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde tutulduğu anlaşıldı. Yakalanan 9 şüpheli, Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alındı ve ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevinde bulunan 2 şüpheli de ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun detaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma sırasında, şüphelilerin aldatıcı linkler aracılığıyla vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirdikleri, oluşturdukları paravan şirketlere kazanç vaadiyle para yatırmalarını sağladıkları belirlendi. Yatırılan paralar, farklı hesaplara aktarılmakta, ardından çeşitli kripto varlık platformlarında soğuk cüzdanlarda tutulmakta ve böylece elde edilen haksız kazancın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde 5 farklı paravan şirket kurarak hareket ettikleri ve haklarında nitelikli dolandırıcılık suçlaması bulunan çok sayıda dosyanın bulunduğu öğrenildi.

BANKA HESAPLARINDA 235 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Son bir yıl içerisinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 235 milyon 412 bin 896 lira işlem hacmine ulaşıldığı ortaya çıktı. Bu durum, dolandırıcılık yöntemlerinin ne denli büyük bir ölçekle gerçekleştirildiğini göstermektedir. Soruşturma ve işlemler devam ederken, şüphelilerin faaliyetlerini takip eden ekipler, gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyor.