Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ

Eskişehir’deki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen dubalar, vatandaşlar ve esnaf tarafından eleştiriliyor. Kırmızıtoprak Mahallesi sakinleri ve esnafı, dubaların caddedeki ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Mahalleli Emre Sönmez, bölgedeki uzun süreli trafik sorunlarının herkesçe bilindiğini ifade ediyor. “Yeni uygulamada dubaları o bölgeye koyarak ulaşımı daha da zorlaştırdılar. Şu an caddeye hiç çıkış yapamıyoruz.” diyor.

ULAŞIMDAKİ ZORLUKLAR

Sönmez, sola dönüş yapmanın imkansız olduğunu ve bu durumun sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdiğini vurguluyor. “Şu an izlememiz gereken hat şu, Basın Şehitleri Caddesi’nden Ali Fuat Güven Caddesi’ne çıkarak oradan Ahmet Kanatlı Caddesi’ni kullanarak Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’ne gelmem gerekiyor.” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, Ercan Sokak ile Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi arasında araç geçişi için fazladan 2,5 kilometre yol alınması gerektiğinin altını çiziyor. Sönmez, caddeye belli noktalardan sola dönüş verilmesini talep ediyor.

TAKSİCİ ESNAFININ ENDİŞELERİ

Ercan Sokak’ta 38 yıldır taksici olan Faruk Yayla, uygulamanın Tepebaşı yönüne gidişleri engellediğini aktarıyor. Yayla, “Taksi durağından istasyon, alışveriş merkezi ve Tepebaşı ilçesine nasıl gidecek insanlar? Buradan o tarafa gidecek olanlar 2,5 kilometre dolaşacak.” diyor. Maliyetlerin artması nedeniyle müşterilerin bu duruma tepki göstereceğini belirten Yayla, sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.