Eskişehir’de Düğünde Kadın Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Eskişehir’de bir sokak düğünü sırasında göğsüne yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Mutallip Orta Mahallesi Konak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında henüz kimliği belirlenmeyen 47 yaşındaki bir kadın göğsünde ağrı hissettiği an yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis’e haber verdi.

KADINA İLK MÜDAHALE

İhbar üzerine sağlık ekipleri olağanüstü bir hızla bölgeye sevk edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalede, kadının göğsünde saçmaların bulunduğu tespit edildi. Yaralı kadın daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontroller sonucunda, göğsüne yorgun mermi isabet eden kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DÜĞÜNİN DEVAM EDİŞİ

Sağlık ekipleri, olayla ilgili polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine ulaşan polis, hem yaşanan tatsız durum hem de saat itibariyle düğünün sona ermesi gerektiğini belirtti. Ancak mahalle halkı, polisin uyarılarını dikkate almayarak düğünü sürdürme kararı aldı ve havai fişek atmaya devam etti.

BASIN MENSUPLARINA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Olayla ilgili bilgi edinmek isteyen basın mensupları bölgeye gitti. Polis, bu sırada basın mensuplarının kimliklerini kontrol etti. Ancak, çok sayıda mahalleli basın çalışanlarının işlerini engellemeye çalışarak, cihazlarındaki görüntüleri silmelerini talep etti. Olay anında bir erkek şahıs, polis ekiplerine “Abi siz gidin, basın mensuplarıyla biz ilgileniriz” şeklinde bir açıklamada bulundu. Polis, düğünde silahla ateş açtığı belirtilen şahsı tespit etmek için bir çalışma başlattı.