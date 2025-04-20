Eskişehir’de “dur” uymayan sürücüye ceza

DUR İHTARINA UYMAYAN ŞAHIS CEZALANDIRILDI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir sürücüye 24 bin 854 lira para cezası kesildi. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Polis, bir otomobili durdurmak için uyarıda bulundu, ancak sürücü uymayarak hızla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUCU OTOMOBİL BULUNDU

Sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolunda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından tespit edilen otomobil, kovalamaca sırasında izini kaybettirdi. Ancak, ekipler Emek Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar sonucunda kaçan otomobili Şehit Mustafa Kemal Arslan Sokak’ta park edilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde, otomobilin sürücüsünün 28 yaşındaki İ.Ö. olduğu belirlendi.

OTOMOBİLDE YASAKLI MALZEMELER BULUNDU

Polis, otomobilde gerçekleştirdiği aramada bagajda ruhsatlı 1 otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirdi. İ.Ö., “dur” ihtarına uymamak, “ters yönde araç kullanmak” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından 24 bin 854 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, otomobilde mevzuata aykırı cam filmi bulunduğu için güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka çekildi.