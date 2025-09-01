Eskişehir’de Duyarsız Motosiklet Parkı

DUYARSIZ PARKING DAVRANIŞI

Eskişehir’de bir motosiklet sürücüsü, “Lütfen park etmeyiniz” yazılı olan tabelayı umursamadan motosikletini kaldırıma park etti. Hoşnudiye Mahallesi’nde yer alan Uluslararası Eskişehir Kültür ve Sanat Alanı Kukla Atölyesi önüne yetkililer tarafından bir uyarı tabelası yerleştirildi.

TOPLUMSAL DUYARSIZLIK VE MAHALLENİN TEPKİSİ

Bu tabela var olmasına rağmen, motosiklet sürücüsü duyarsız bir şekilde aracını tabelanın tam önüne bıraktı. Bu durum çevredeki insanların tepkisini çekti ve birçok kişi için bu hoşnutsuzluk oluşturdu. Oluşan bu dikkatsizlik, gerçekten “pes” dedirtti.