Haberler

Eskişehir’de Duyarsız Motosiklet Parkı

DUYARSIZ PARKING DAVRANIŞI

Eskişehir’de bir motosiklet sürücüsü, “Lütfen park etmeyiniz” yazılı olan tabelayı umursamadan motosikletini kaldırıma park etti. Hoşnudiye Mahallesi’nde yer alan Uluslararası Eskişehir Kültür ve Sanat Alanı Kukla Atölyesi önüne yetkililer tarafından bir uyarı tabelası yerleştirildi.

TOPLUMSAL DUYARSIZLIK VE MAHALLENİN TEPKİSİ

Bu tabela var olmasına rağmen, motosiklet sürücüsü duyarsız bir şekilde aracını tabelanın tam önüne bıraktı. Bu durum çevredeki insanların tepkisini çekti ve birçok kişi için bu hoşnutsuzluk oluşturdu. Oluşan bu dikkatsizlik, gerçekten “pes” dedirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adaletin Önemine Değinerek Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'daki açılış töreninde mahkemelerin hukuka uygunluk denetimi yapması gerektiğini, yerindelik denetiminin siyasete kayma riski taşıdığını vurguladı.
Haberler

Sosyal Medyada Tartışma Görüntüleri Paylaşıldı

Eskişehir'de jandarmaya hakaret eden AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Tartışma kamuoyunda geniş yankı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.