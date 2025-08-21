Eskişehir’de Eğitim Programı Yapıldı

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE PROJESİ EĞİTİMİ

Eskişehir’de ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında bir eğitim programı düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu proje çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

ŞÖNİM İŞ BİRLİĞİ İLE EĞİTİM

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kapsamında yer alan kadın kuruluşlarında görevli personel ve hizmet alan bireylere hitap etti. Düzenlenen eğitimde, katılımcılara proje hakkında kapsamlı bilgiler verildi.