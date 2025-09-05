Eskişehir’de Elektrikli Bisikletle Hızlı Servis

ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE TASARRUF VE MEMNUNİYET

Eskişehir’de çay servisi yapan Sebahattin Güler, elektrikli bisiklet kullanarak hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor. 3 sene önce eşi Zekiye Güler ile birlikte bir çay evi açan Güler, başlangıçta geleneksel bisikletle dağıtım yapıyordu. Ancak bu yöntemin yıpratıcı olduğunu fark edince, çevresinin önerisi doğrultusunda elektrikli bisiklet almaya karar verdi. Bu akılcı çözümü sayesinde işlerinin hızlandığını belirtiyor.

GÜNLÜK KİŞİ SAYISINI ARTTIRDI

Sebahattin Güler, günde ortalama 800 bardak çay sattıklarını ve sadece 5 dakika içerisinde yaklaşık 10 farklı dükkana ulaşabildiğini belirtti. Daha önce iki eleman çalıştırdıklarını, şimdi yalnızca eşiyle birlikte tüm siparişleri yetiştirdiklerini ifade etti. “Geçen seneye kadar eleman çalıştırıyorduk, şimdi karı-koca kendimiz çalışıyoruz” diyen Güler, elektrikli bisiklet ile siparişleri hızla ulaştırmanın esnaf için büyük bir memnuniyet sağladığını dile getirdi.

MÜŞTERİLER HIZDAN MEMNUN

Sebahattin Güler, elektrikli bisikletle daha hızlı hizmet vermenin yanı sıra, müşterilerin çaylarına soğumadan ulaşmasını sağladıklarını vurguladı. Hızlı servis sağladıkları için esnaf arkadaşlarından olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Güler, “Bize, ‘Usta, ne çabuk getirdin. Daha yeni söyledik, telefonu kapatmadık, hemen geldin!’ diyorlar” şeklinde konuştu.

TECRÜBE VE DESTEK

Zekiye Güler, eşiyle birlikte çay dükkanını yönettiklerini belirterek, elektrikli bisikletle çalışmaya başladıktan sonra eleman çalıştırma ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi. “Müşterilerimiz memnun çünkü çayları soğumadan gidiyor” diyen Zekiye Güler, günlük iş yoğunluğundan mutluluk duyduklarını vurguladı. Elektrikli bisiklet ile daha hızlı hareket ettiklerini belirten Zekiye Güler, hali hazırda çalışmalara devam ettiklerini ve tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.