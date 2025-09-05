Eskişehir’de Elektrikli Bisikletle Hızlı Servis

Eskişehir’de elektrikli bisikletle çay dağıtımı yapan çaycı Sebahattin Güler, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Fabrikadan emekli olduktan sonra, eşi Zekiye Güler ile birlikte 3 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir çay evi açan Sebahattin Güler, ilk başta bisikletle sipariş dağıtımında bulunuyordu. Ancak bu yöntem, zamanla onu yordu ve çevresindekilerin tavsiyesi üzerine elektrikli bisiklet alarak işini kolaylaştırdı. Yenilikçi çözümüyle işlerini hızlandıran Güler, günlük ortalama 800 bardak çay sattığını ve 5 dakika içinde 10 farklı dükkana gidebildiğini belirtti.

2 ELEMAN YERİNE KARI-KOCA ÇALIŞIYORLAR

Güler, daha önce 2 eleman çalıştırdığını, şimdi sadece eşiyle birlikte siparişlere yetişebildiklerini ifade etti. “Geçen seneye kadar eleman çalıştırıyorduk, şimdi karı-koca kendimiz çalışıyoruz” diyen Güler, elektrikli bisiklet sayesinde yere ulaşım süresinin kısaldığını söyledi. Normalde 2 dakikada vardığı bir yere şimdi 1 dakikada ulaştıklarını belirten Güler, diğer esnafa da zaman ayırma fırsatını bulduklarını açıkladı. Esnafın kendilerinin hızından memnun olduğunu da ifade eden Güler, “Bize, ‘Usta, ne çabuk getirdin. Daha yeni söyledik, telefonu kapatmadık, hemen geldin!’ diyorlar” dedi.

DAĞITIMDA HIZ VE KALİTE

Zekiye Güler, eşiyle birlikte dükkanı işletmeye başladıklarından beri işlerin daha verimli hale geldiğini belirtti. “Bu şekilde dağıtım daha rahat oluyor. Yaya şekilde gidip gelmekten iyidir” diyen Zekiye Güler, esnaf sayısının çok ve mesafelerin dağınık olduğunu vurguladı. Eleman ihtiyaçlarının kalmadığını ve elektrikli bisikletle daha hızlı çalışabildiklerini anlatan Zekiye Güler, “Müşterilerimiz memnun çünkü çayları soğumadan gidiyor. Hele kış günlerinde yürüyerek gitmekte sorun yaşıyorduk” dedi. Elektrikli bisikletle çalışmaya başladıktan sonra müşteri memnuniyetinin arttığını ve siparişlerin genellikle telefonla alındığını söyledi. “Telefonu kapattığında 2 dakika sonra çay kapında” diyen Zekiye Güler, ruhsal açıdan yaptıkları işten mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.