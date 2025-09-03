Eskişehir’de ELMAS Projesi’yle Çalıştay Düzenlendi

ESKİŞEHİR’DE ELMAS PROJESİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Eskişehir’de yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında Vali Hüseyin Aksoy, “Bu fuarda hem sanayicilerimizle öğrencilerimizi buluşturuyor hem de 8’inci sınıf öğrencilerimizi meslek liseleriyle tanıştırıyoruz” şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, savunma sanayi alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefiyle Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi ‘ELMAS’ programını imzaladı. Tepebaşı Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de dahil olduğu protokol kapsamında Eskişehir’de bir çalıştay organize edildi. Çalıştayın açılışında, proje ile ilgili hazırlanan bir video gösterimi yapıldı. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, programı canlı yayın ile takip etti.

MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi en önemli gündemlerimizden biridir. Mezunlarımızın kendi alanlarında istihdam edilmelerini sağlamak için Eskişehir’de çeşitli çalışmalar yürüttük. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Meslek Liseleri Çalıştayı’nda sanayicilerimizin beklentilerini dinledik, mevcut durumu değerlendirdik ve önerileri Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettik. Ayrıca son iki yıldır düzenlenen Meslek Liseleri İstihdam Fuarında hem sanayicilerimizle öğrencilerimizi buluşturuyor hem de 8’inci sınıf öğrencilerimizi meslek liseleriyle tanıştırıyoruz. Bu sayede meslek liselerinin tercih edilme oranlarını artırıyor ve sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yardımcı oluyoruz. Bu çerçevede, mesleki eğitim ile sanayi arasında güçlü bir köprü kurmak, ihtiyaç duyulan alanlarda öğrenci yetiştirip sektöre kazandırmak önceliğimizdir. Eskişehir olarak her türlü iş birliğine hazırız ve bu projede öncü olma gayreti içerisindeyiz” dedi.