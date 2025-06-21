Eskişehir’de Embriyo Transferi Eğitim Toplantısı

YENİ YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Üreme Ürünlerinin Üretimi, İthalat ve İhracatı ile Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik’ kapsamında embriyo üretimi ve transferini yaygınlaştırmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Etkinlik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Açılışta konuşan Şube Müdürü Mehmet Yurt, embriyo transferinin hayvancılıktaki kaliteyi artıracağını ve genetik olarak üstün, hastalıklara dayanıklı hayvanların yetiştirilebileceğini belirtti. Ayrıca, Eskişehir’de Türkiye’de tek olan Embriyo Üretim Merkezi’nin varlığının önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

YENİ HAKLAR VE EKONOMİK KATKILAR

Toplantıda katılımcılara yeni yönetmelik çerçevesinde sahip oldukları haklar kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Embriyo transferinin hayvancılık sektörüne sağlayacağı bilimsel ve ekonomik katkılar, çeşitli örneklerle açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, embriyo transferi konusunda bilgi seviyesini artırmayı ve uygulamaların sahada yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

KATILIMCILAR VE OTURUMLAR

Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Kemal Çevik ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt da katıldı. Sabah oturumuna Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası aracılığıyla serbest veteriner hekimler, öğleden sonraki oturumuna ise Eskişehir’deki ari işletme sertifikasına sahip hayvancılık işletmelerinin sahipleri iştirak etti.