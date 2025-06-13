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Eskişehir’de Emekli Doktor Ölü Bulundu

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Olayın Ardından Gelişmeler

Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay’dan şehir dışındaki bir arkadaşı 3 gündür haber alamadı. Arkadaşı durumu evin temizlik çalışanına bildirdi.

Kapıyı Açan Olmadı

Temizlik çalışanı evde kontrol yapmak için geldiğinde kapıyı açan olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdi. İçeri girdiklerinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldular.

Sağlık Kontrolü ve Cenaze İşlemleri

Sağlık ekipleri, Günay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılığın incelemeleri sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Ölüm Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Mustafa Savan Günay’ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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