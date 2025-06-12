Eskişehir’de Emekli Doktorun Şüpheli Ölümü

EMEKLİ DOKTORUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Eskişehir’de yalnız yaşayan bir emekli doktor evinde ölü bulundu. Olay, Doktorlar caddesinde yer alan bir apartmanın ikinci katındaki dairede gerçekleşti. İddialara göre, 58 yaşındaki M.S.G. isimli doktorun üç gündür haber alınamıyordu. Antalya’dan emekli olan M.S.G.’nin, Ankara’daki bir arkadaşı, iki haftada bir eve gelen temizlikçiye durumu bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Temizlikçinin ihbarı üzerine hızlıca adrese polis ve bir çilingir gönderildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, M.S.G.’yi yatak odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Evde hafif bir koku olduğu da öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirtti. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheli ölüm kaydıyla olayı araştırmaya başladı. Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.