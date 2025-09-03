Eskişehir’de Emekliler Ekonomik Zorluklar Çekiyor

EMEKLİLERİN HAYAT ŞARTLARI

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, emeklilerin yaşam koşullarının “sefalet içinde” olduğunu belirtiyor. Şanlı, mevcut maaşların “yaşam şartları sürdürülebilir değil” dediğini vurgulayarak, bu maaşların sadece “okula yeni başlayacak bir ilkokul ya da ortaokul öğrencisinin aylık masraflarını” karşılayabileceğini ifade ediyor. Ekonomik sıkıntıların derinleşeceğine dikkat çeken Şanlı, birçok emeklinin “çalışmak zorunda kaldığını” ekliyor.

YAZ AYLARINDAKİ İŞ DENGESİ

Okulların açılmasının beraberinde getirdiği masrafların emeklilerin yaşamını olumsuz etkileyeceğini kaydeden Şanlı, yaklaşan kış mevsiminin getireceği ek maliyetler konusunda endişelerini paylaşıyor. Şanlı, “Kendi yaşamları konusunda sıkıntılar yaşayan emeklilerin, torunlarının eğitim masrafları ile daha da zor duruma düştüklerini” aktarıyor. Yaz aylarında doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artırıldığına dikkat çeken Şanlı, “Kışın yakıt paralarının artması büyük sıkıntı yaratacak” diyor.

GEÇİM SORUNU VE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Emekli maaşlarının kira ve temel ihtiyaçlar için yetersiz olmasından yakinen bahseden Şanlı, “Eskişehir’de en düşük kira 10 bin lira civarında. Emekli maaşı ortalama 17 bin lira” diyerek geçim sorununu dile getiriyor. “Bu yüzden emekliler çalışmak zorunda kalıyor. Ortada büyük bir sefalet var” ifadelerini kullanıyor. Çevrelerinde birçok emeklinin geçimini sağlamak amacıyla çeşitli işlerde çalıştığını belirten Şanlı, “Bazıları pazarcılık yapıyor, bazıları ise kahvede çalışıyor” diyor.

ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ

Demokratik bir ortamda yapacakları seçimlerde emeklilerin haklarını savunacaklarına inandıklarını belirten Şanlı, “Tek çözüm, çalışanların ve emeklilerin örgütlü olmasıdır” diyor. Bunun yanında, sürecin ilerlemesi için birlik içinde hareket etmenin önemini vurguluyor. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için emeklilerin ve çalışanların örgütlü şekilde hareket etmelerinin gerektiğinin altını çiziyor.

ÜYE SAYISINDA ARTIŞ

Eskişehir’de sendikalarının üye sayısının zamanla arttığını ifade eden Şanlı, “Biz Eskişehir’de örgütlenmeye başlayalı 2 yılı geçti. 5 bine yakın olan üye sayımız bugün 30 bini geçti” diyor. Hedefledikleri kampanyaları hayata geçirebilmeleri halinde üye sayısının daha da artacağını belirten Şanlı, “Emeklilerin bizlere güvenmesi ve haklarını savunma konusundaki samimiyetimize olan inançları, sendikamız için çok önemli” şeklinde konuşuyor.