Eskişehir’de Esrar Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONU SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Eskişehir’de jandarma ekipleri, esrar alışverişi yapıldığı bilgisi üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 3 şüpheli kişinin üzerinde ve bir araçta uyuşturucu maddeler bulundu. Soruşturma süreci başlatılırken, bu kişilerden biri tutuklandı.

ŞÜPHELİLER FİZİKSEL TAKİP SONUCU YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucunda, Tepebaşı ilçesinde esrar alışverişinin yapılacağı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin takibine başladı ve bu süreçte 3 kişi yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 12 gram esrar ve 2 deste sigara sarma kağıdı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında derhal soruşturma yürütüldü ve bir şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

