Eskişehir’de Esrar Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONU SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Eskişehir’de jandarma ekipleri, esrar alışverişi yapıldığı bilgisi üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 3 şüpheli kişinin üzerinde ve bir araçta uyuşturucu maddeler bulundu. Soruşturma süreci başlatılırken, bu kişilerden biri tutuklandı.

ŞÜPHELİLER FİZİKSEL TAKİP SONUCU YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucunda, Tepebaşı ilçesinde esrar alışverişinin yapılacağı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin takibine başladı ve bu süreçte 3 kişi yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 12 gram esrar ve 2 deste sigara sarma kağıdı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında derhal soruşturma yürütüldü ve bir şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.