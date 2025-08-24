Eskişehir’de Etkinlik Düzenlendi. NATO Mühendisi Duygusal Anlar Yaşadı. Başarı Ödülü Verildi. Buranın Maneviyatı Eşsizdir. Kardeşlerimle Birlikte Mutluyum. Gelecek Güzel Olsun.

ETKİNLİK HİKAYESİ

Eskişehir’de, Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) tarafından 15’incisi gerçekleştirilen buluşma etkinliği büyük bir katılımla gerçekleşti. Eski Sosyal Hizmetler Kampüsü’nde düzenlenen Geleneksel Pilav Günü, yurttan çıkan gençler için anlam dolu anlara ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte, geçmişte aynı yurtlarda büyüyen bireyler bir araya gelirken, eğlenceli aktivitelerin yanı sıra yapılan duaların ardından misafirlere pilav ikram edildi. Ayrıca, burada yetişen bazı bireylere başarı ödülü verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da etkinliğe katılım gösterdi.

DUYGULARIN PAYLAŞILDIĞI ANLAR

Etkinlikte, 1999 yılında 3 yaşında yurda girmesiyle başlayan hikayesini paylaşan Cemile Keser, NATO’da mühendis olarak görev yapmasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşadı. Yurttan çıkmanın ardından üniversite eğitimini tamamlayarak, Milli Savunma Bakanlığı ANT NATO’ya elektrik elektronik mühendisi olarak atanan Keser, geçmişte birlikte kaldığı arkadaşlarıyla buluşarak eski günleri yad etti ve hasret giderdi. “Buranın maneviyatını ben başka hiçbir yerde görmedim” diyen Keser, bu etkinlikte duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

BULUŞMA VE ANILAR

Cemile Keser, 2014 yılında yurttan ayrılıp üniversiteye başladığını ve elektrik elektronik mühendisliğini kazandığını belirtti. 2019’da mezun olmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı ANT NATO’ya geçiş yaptığını söyleyen Keser, “Yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum orada. Her sene yurttan çıkan kardeşlerimle birlikte bu pilav günü etkinliğini düzenliyoruz. Buranın maneviyatı çok ayrı çünkü yıllardır görmediğim kardeşlerimle denk geliyorum. Onların çocukları olmuş, hayat hikayelerini dinliyorum. Buranın maneviyatını ben başka hiçbir yerde görmedim” dedi. Ayrıca bu yıl kendisine layık görülen ödül için de teşekkür ettiğini belirten Keser, eski dönem arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.