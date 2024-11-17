Eskişehir’de F-4E Uçakları Eğitim Uçuşu

ESKİŞEHİR’DE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ
Eskişehir’de bulunan 1’inci Ana Jet Üs 111’inci Filo Komutanlığı’na (Panter Filo) ait, gövdesi Türk bayrağıyla süslenmiş ve kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışlarının yer aldığı resimlerle donatılmış 3 F-4E uçağı, jet üssünden havalandı.
HAVA TAARRUZ EĞİTİMİ YAPILDI
Üçlü kol uçuşu gerçekleştiren F-4E uçakları, havada pozisyon alarak yer hedeflerine taarruz eğitimi uyguladı. Bu tür eğitimler, pilotların becerilerini artırmak ve görev öncesi hazırlıkları sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.