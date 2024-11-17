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Eskişehir’de F-4E Uçakları Eğitim Uçuşu

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ESKİŞEHİR’DE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Eskişehir’de bulunan 1’inci Ana Jet Üs 111’inci Filo Komutanlığı’na (Panter Filo) ait, gövdesi Türk bayrağıyla süslenmiş ve kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışlarının yer aldığı resimlerle donatılmış 3 F-4E uçağı, jet üssünden havalandı.

HAVA TAARRUZ EĞİTİMİ YAPILDI

Üçlü kol uçuşu gerçekleştiren F-4E uçakları, havada pozisyon alarak yer hedeflerine taarruz eğitimi uyguladı. Bu tür eğitimler, pilotların becerilerini artırmak ve görev öncesi hazırlıkları sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.

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