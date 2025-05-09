Eskişehir’de FETÖ Operasyonu Gerçekleşti. 23 Şüpheli Yakalandı, 9’u Serbest

Eskişehir’de FETÖ’ye Yönelik Operasyon

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Maydonoz Döner zincirinin franchise usulü ile faaliyetini sürdürdüğü belirlendi. Bu zincir bünyesine, FETÖ sebepli işlemler gören ve örgütle ilişkisi devam eden bireylere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin ise örgüt referansı olmadan ortaklığa girişi engellediği, bu uygulamanın Referans Temelli Büyüme (RTB) adıyla adlandırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, bu ortaklık sürecinin tamamen örgütsel bir temele dayandığı tespit edildi.

Yurt Dışından Para Transferleri Tespit Edildi

KOM ekipleri tarafından elde edilen bilgilere göre, Maydonoz Döner şubeleri örgütle bağlantılı şüphelilere istihdam sağlamak ve mali destek vermek amacıyla kullanılmış. Şubelerden himmet adı altında para toplandığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe girmemesi için örgütle bağlantılı esnaf aracılığıyla emanet usulü yapıldığı belirlendi. Şirketin, yurt dışında yeni bayilikler açarak genişlemesi ve bununla yurt dışından para transferlerini kolaylaştırdığı tespit edildi.

Mali Destek için Kurulu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde ise, şirketin finansmanının yurt içindeki işlemleri olmayan şüpheliler üzerinden sağlandığı, bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına ulaştırıldığı belirlendi. Öte yandan, aranan şüphelilerin bayilerde örgütsel toplantılar düzenlediği ve iltisaklı kişilere “kazanılan paraların dağıtılması” talimatları verdiği tespit edildi. Ayrıca, şirket iktisadi bir faaliyet olmasının ötesinde, örgüte destek sağlamak amacıyla kurulmuş bir yapı olarak değerlendirildi.

23 Şüpheli Yakalandı

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Aramalarda; bir adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşı ile alakalı kitaplar, dijital materyaller ve terörün finansmanı kapsamındaki 80 bin TL’ye el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 9’u emniyet sorgularından sonra serbest bırakıldı. 14 kişi ve bir kadın ise sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edilmek üzere adliyeye götürüldü.