Eskişehir’de Final Değişiyor! TFF Açıklama Yaptı

FİNALİN YERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda final karşılaşmalarına yaklaşılırken, finalin nerede oynanacağı konusu gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehir’de düzenlenecek finalin şehir ve stadyumunun yeniden belirlenebilmesi için bir değerlendirme sürecine girdiğini duyurdu.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN YAZI

TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği’nin 17 Nisan 2025 tarihli ‘Müsabaka Yer Değişikliği’ konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.” Ziraat Türkiye Kupası finalinin hangi stadyumda oynanacağına dair bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuna sunulacak.