Eskişehir’de Final Maçı Heyecanı Var

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ESKİŞEHİR’DE OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası final maçı, Eskişehir’de gerçekleşecek. Bu konuda açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, “İnşallah önümüzdeki senelerde Eskişehirspor’umuzu da bol bol finallerde görmek dileğiyle” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçının Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda yapılacağını duyurdu.

TFF DUYURUSU HEYECAN YARATTI

TFF’nin yaptığı açıklama, şehirde büyük bir heyecan yarattı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TFF ile yapılan görüşmeler neticesinde 14 Mayıs 2025 tarihindeki Ziraat Türkiye Kupası final maçı Eskişehir’de oynanacak. Hayırlı olsun. Keşke finalde bizim takımımız olsaydı. İnşallah önümüzdeki senelerde Eskişehirspor’umuzu da bol bol finallerde görmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Başkan Albayrak, destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milletvekilleri ve emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu da belirtti.