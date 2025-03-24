Eskişehir’de Gemiçli Yörükler İftarda Buluştu

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Eskişehir’de Gemiçli yörükler ve misafirleri düzenlenen iftar programında bir araya gelerek mutluluğu paylaştı. Seyitgazi İlçesi’nde Gemiç Mahallesi Muhtarı Ahmet Bulut’un önderliğinde gerçekleştirilen etkinlik, geçmiş yıllara nazaran azalan nüfusun etkisiyle daha da özel bir hale geldi. Yörükler, belli günlerde düzenlenen iftar yemeklerinde bir araya gelerek topluca iftar yapma geleneğini sürdürdü. Muhtar Bulut, programa katılan tüm misafirlere teşekkürlerini sundu. Etkinlik, yapılan dua ve içilen çaylarla sona erdi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Gemiç Mahallesi sakinlerinden Osman Kaya, iftar programında bulundu ve “Değerli misafirlerimiz, Gemiş Mahallesi’nde muhtarımızın vermiş olduğu iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yemeklerimiz çok güzeldi. Muhtarımızın kesesine bereket, Allah bin bereket versin. Bu birlik ve beraberliğimizi kutluyoruz, muhtarı da tekrar tebrik ediyoruz. Kesesine bereket” şeklinde konuştu. Bu birlikteliğin, Gemiçli yörüklerin dayanışma ruhunu pekiştirdiği gözlemlendi.