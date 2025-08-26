Eskişehir’de Genç, Porsuk Çayı’ndan Çıkarıldı

GENÇ, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ ÇAYDAN ÇIKARILDI

Eskişehir’de, serinlemek amacıyla girdiği Porsuk Çayı’ndan zabıta ekipleri tarafından çıkarılan bir gençle ilgili olay Porsuk Bulvarı Suboyu Sokak’ta gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE KURBAN

Elde edilen bilgilere göre, 19 yaşındaki K.Ö.B. sıcaktan bunalıp serinlemek için Porsuk Çayı’na girdi. Genci fark eden zabıta ekipleri ise durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri, genci suyun içinden çıkarmakta başarılı oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.Ö.B.’ye kontrol amacıyla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonrasında gencin, olay yerinden kendi isteğiyle ayrıldığı bilgisi edinildi.