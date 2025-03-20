Haberler

Eskişehir’de Gıda Denetimlerinde 1.4 Milyon TL Ceza

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 idari yaptırım uygulayarak toplamda 1 milyon 433 bin 772 TL para cezası kesiyor. Eskişehir Valiliği, ‘Tüketici Sağlığının Korunması ve Gıda Arzına Yönelik Çalışmalar’ konulu haftalık faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

RİSK ESASLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

8-14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplamda 187 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 66 ithalat işlemleri, 16 numune alımı ve 220 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda alınan kararlar doğrultusunda 5 idari yaptırım uygulandı ve toplam para cezası bu miktara ulaştı. Ayrıca, 1 toplatma kararı alındığı da bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Depremde Eşi Ve Bebeğini Kaybeden Polis

Alanya'da bir trafik polisi, motosikletli bir öğretmene verdiği anlamlı öğütlerle gündem oldu. Ancak, polisin 6 Şubat depremlerinde eşini ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı.
Haberler

Antalya’da Trans Taurus Bisikleti Etap Yarışı

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 10-13 Nisan 2025'te Antalya'nın Kemer bölgesinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya 140 sporcu katılarak toplamda 200 kilometreyi aşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.