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Eskişehir’de Gondol Seferleri Artış Gösterdi

YAZ MEVSİMİYLE GONDOL SEFERLERİNE ARTAN İLGİ

Eskişehir’de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gondol seferlerine olan talep yükselmeye başladı. Havaların ısınmasıyla gondol seferleri, hem yerel halk hem de turistler için ilgi çekici bir etkinlik haline geldi. Porsuk Bulvarı’nda gerçekleştirilen bu seferler, yoğun bir turistik aktivite olarak ön plana çıkıyor.

GONDOL KAPTANLARININ DİKKAT ÇEKİCİ GİYİMİ

Seferler sırasında hasır şapka ve çizgili tişört giyen gondol kaptanlarının ilgi çektiği gözlemleniyor. Ayrıca, gondollara binen vatandaşların bu keyifli anları ölümsüzleştirmek için sıkça fotoğraf çektiği dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, Eskişehir’deki gondol seferlerinin popülaritesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

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