Eskişehir’de Güvenlik Uygulamaları Gerçekleştirildi

PARK VE BAHÇELERDE GÜVENLİK UYGULAMALARI

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, park ve bahçelerde huzur ve güveni sağlamak hedefiyle çeşitli uygulamalar düzenliyor. İlk olarak Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı gibi ildeki tüm parklarda 14 – 15 Ağustos tarihlerinde geniş bir operasyon gerçekleştirildi.

GÜNDÜZ VE GECE KAPSAMLI ÇALIŞMALAR

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanan ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen bu uygulamalar gündüz ve gece olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmaların, huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca, bu tür uygulamaların gelecekte de devam edeceği iletildi.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

