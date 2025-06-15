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Eskişehir’de Hafta Sonu Kalabalık Oldu

HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Eskişehir’de hafta sonu güzel havayı fırsat bilen insanlar, caddeleri doldurdu. Şehrin en yoğun noktalarından biri olan Hamamyolu Caddesi, hafta sonu tatilinin etkisiyle hareketlilik kazandı. Güneşli havayı avantaja çevirmek isteyen vatandaşlar, alışveriş yapmak, gezmek ve dinlenmek amacıyla caddeye yöneldi.

KALABALIK ETKİSİ

Caddenin birçok noktasında kalabalıklar oluşturdu. Bazı insanlar alışveriş telaşı içerisindeyken, diğerleri ise temiz hava almak ve haftasonunu değerlendirmek için işlek caddeyi tercih etti. Eskişehir’deki bu canlı ortam, hem yerli hem de ziyaretçiler için keyifli anlar sundu.

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