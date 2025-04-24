Eskişehir’de Hava 25 Nisan’da Sağanak

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir’de de hissedilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, 25 Nisan 2025 Cuma günü için Eskişehir’e fırtına uyarısı yapıldı. Bu tarihte hava durumu nasıl olacak ve sıcaklıklar ne kadar düşecek?

HAVA DURUMU HAKKINDA DETAYLAR

Eskişehir’de 25 Nisan Cuma günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın yaklaşık 18°C, en düşük sıcaklığın ise 8°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Öğleden sonra etkisini artırması beklenen bu yağışlar, kısa süreli ama yoğun olabilir. Bu nedenle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.